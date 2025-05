Napoli, nessuno sconto per Anguissa. Se l'Al-Qadisiyya lo vuole, serviranno 20 milioni

Il fascino dorato dell'Arabia Saudita torna a farsi sentire con insistenza su André-Frank Zambo Anguissa. Già la scorsa estate il centrocampista camerunese non aveva nascosto un certo interesse per le sirene della Saudi Pro League, ma fu il neo-arrivato Antonio Conte a blindarlo, considerandolo un elemento imprescindibile per la rifondazione del Napoli, evidenzia oggi il Corriere dello Sport.

Ora, a distanza di un anno, il pressing arabo si ripresenta con forza. A farsi avanti con decisione è l'Al-Qadisiyya, club ambizioso che punta con convinzione ad Anguissa ed è pronto a fare di tutto per convincerlo, mettendo sul piatto un'offerta economica allettante. Per il giocatore, tuttavia, la scelta di trasferirsi in Arabia Saudita rappresenterebbe soprattutto un cambio radicale di vita.

Rispetto alla scorsa estate, la posizione del Napoli sembrerebbe più aperta a una sua eventuale partenza, pur non intendendo fare sconti. Il club azzurro riconosce il valore assoluto di Anguissa e valuta il suo cartellino intorno ai venti milioni di euro, con De Laurentiis che non è interessato a favorire la partenza di uno dei pilastri della squadra di Antonio Conte. L'Al-Qadisiyya dovrà quindi prima trovare un accordo economico con il Napoli, consapevole che non ci saranno margini di trattativa al ribasso, per poi convincere il centrocampista a intraprendere questa nuova avventura.