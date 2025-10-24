Napoli, non arriva la buona notizia per Conte: Hojlund salta anche il big match con l'Inter

Il Napoli tenta di rialzarsi dopo la pesante caduta in Champions League e Antonio Conte ha scelto la strada del confronto diretto per ricompattare l’ambiente. A Castel Volturno la squadra si è ritrovata tutta insieme e c'è stato un dialogo serrato tra il tecnico e il gruppo. L’obiettivo rimane una sola direzione: reagire subito, senza alibi, perché la sfida contro l’Inter rappresenta un punto di snodo della stagione. Conte ha ribadito concetti chiari, affidandosi a umiltà e sacrificio come linee guida per uscire dalla crisi e riconquistare la fiducia del pubblico del Maradona.

I problemi, però, non mancano. Il più grande riguarda Rasmus Hojlund. Il centravanti danese, già assente contro Torino e PSV, non sarà arruolabile neanche per il big match di domani. Lo ha confermato Sky Sport, riportando l’impossibilità del giocatore di recuperare dall’affaticamento muscolare che lo sta frenando. Una tegola pesante per Conte, che aveva individuato nel 22enne ex Atalanta la scintilla ideale per restituire profondità, peso offensivo e fiducia alla manovra azzurra.

L’assenza di Hojlund acuisce le difficoltà offensive del Napoli, a secco di gol pesanti e troppo dipendente dalle fiammate degli uomini di centrocampo. Contro un’Inter in grande forma servirà una reazione di carattere, con i leader chiamati a trascinare il gruppo in un momento che può valere molto più di tre punti. Conte vuole una scossa immediata. Domani sera si capirà se il messaggio è arrivato.