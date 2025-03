Napoli, nuove risorse a centrocampo: la scelta di Conte per la sfida alla Fiorentina

E' la fase cruciale del campionato. Il Napoli contro l'Inter ha fatto nuovamente il pieno di fiducia, ma ora c'è da tornare alla vittoria dopo ben cinque turni di campionato. Antonio Conte contro i nerazzurri non solo ha ammirato una prestazione nuovamente dominante della sua squadra, ma ha ottenuto risposte importantissime anche da quelle seconde linee finite fuori dai radar nell'ultimo periodo ed alla volata finale arriva con più armi e rotazioni sicuramente più ampie. Nonostante l'assenza di Anguissa, ad esempio, a centrocampo deve comunque prendere una decisione.

Più regia o fisicità?

Il Napoli nelle ultime due partite ha scoperto la fisicità e gli inserimenti di Billing, autore di un gol che potrebbe rivelarsi pesantissimo contro la capolista, ma nell'ultima partita ha riscoperto l'intensità e le geometrie di Gilmour anche in coppia con Lobotka. In questo senso il doppio play tornerà utile anche col ritorno di Anguissa per costruire meglio da dietro contro squadre da pressing alto. Al netto di un sovraccarico da gestire per McTominay, ma che non preoccupa, l''interrogativo ora si pone già per il match con la Fiorentina.

Che Fiorentina attendersi?

Ko ieri sul campo del Panathinaikos, ma molto dipenderà dal tipo di gara che si attende Conte. In caso di una viola più attenta e bassa, il senso del gol dell'ex Bournemouth potrebbe rivelarsi indispensabile in questa fase in cui il Napoli sembra non avere tanti gol nelle gambe col nuovo modulo (e soprattutto senza Neres). In una partita più aperta, in cui può essere sollecitata la costruzione e quindi col pressing alto della Fiorentina, in quel caso Gilmour s'è già rivelato importante. Ad oggi sembra avanti lo scozzese con Billing - come accaduto con l'Inter - arma offensiva in caso di necessità.