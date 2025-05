Juventus, Bremer: "Lavoro duramente per tornare in forma, mi manca tanto il campo"

vedi letture

Il difensore della Juventus Gleison Bremer, nel nuovo episodio di BremerInside, pubblicato sul proprio profilo Instagram, racconta come procede il suo recupero dopo l'infortunio al legamento crociato che lo sta tenendo fuori dai campi da gioco ormai da diversi mesi: "

L’inizio è stato davvero duro. Sono una persona indipendente, non amo dipendere dagli altri, e dopo l’intervento avevo bisogno di mia moglie per tutto: anche solo per alzarmi dal letto. È stato un periodo molto difficile da accettare. Nel primo mese sono rimasto sempre in casa, mi limitavo a fare qualche esercizio per non perdere tono muscolare e seguivo la terapia antibiotica. Non potevo nemmeno appoggiare il piede a terra. Fortunatamente avevo accanto persone che mi sostenevano, ma quei primi mesi sono stati complicati.

Poi, piano piano, le cose sono migliorate. Ho iniziato a recuperare e a riavvicinarmi alla mia vita normale. Il mio obiettivo era uno: tornare indipendente. Finora ci sono riuscito. Ho una mente forte, sono concentrato e resiliente, e sto lavorando duramente per tornare nella mia forma migliore.

Durante il giorno lavoro circa cinque ore, mentre la sera mi dedico al recupero con il ghiaccio. Mi è mancato tantissimo stare sul campo: tornare lì non ha prezzo. In fondo, anche da questa esperienza difficile ho tratto qualcosa di positivo. Sono diventato una persona e un atleta migliore.