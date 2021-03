Napoli, occhi sulla rivelazione Mihaila. Il Parma per ora non vuole parlarne

Le prestazioni in continua crescita di Valentin Mihaila (in gol nelle ultime due gare giocate dal Parma, contro Fiorentina e Roma, ndr) non sono passate inosservate: secondo quanto raccolto da ParmaLive.com infatti, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sarebbe rimasto colpito dalla svolta data dal rumeno al proprio campionato in questo inizio 2021 e avrebbe già sondato l'entourage dell'attaccante esterno per capire la fattibilità dell'operazione in vista di giugno. Il Parma tuttavia vuole che l'attenzione di tutto il gruppo sia diretta al campo, anche considerando gli sforzi economici fatti per rafforzare il gruppo nel corso delle prime due sessioni di mercato firmate Kyle Krause e la situazione di classifica molto difficile.