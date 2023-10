Napoli, oggi De Laurentiis ha pranzato con Garcia. Lunedì però non sarà a Castel Volturno

Continuano ad arrivare novità in casa Napoli. La posizione di Rudi Garcia sulla panchina azzurra non è saldissima, ma oggi Aurelio De Laurentiis, presidente del club partenopeo, ha pranzato al Konami Training Center di Castel Volturno con il tecnico in un clima sereno. Prima ha assistito invece all'allenamento da bordo campo con il ds Meluso, il capo dell'area scouting Micheli e il club manager Sinicropi.

Secondo quanto riportato da Radio Marte, il Napoli tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio, ma De Laurentiis non dovrebbe essere presente a causa dell'Assemblea di Lega che si terrà a Milano. Non è escluso che torni a Castel Volturno verso la metà della prossima settimana, quando il gruppo sarà nuovamente al completo.