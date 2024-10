Napoli, ottimismo sul recupero di Meret: il portiere corre verso il rientro a Empoli

vedi letture

Da quando sulla panchina s'è seduto Antonio Conte, il Napoli sembra aver trovato la quadra. Certo, gli acquisti importanti fatti nell'ultimo mercato hanno dato una mano importante in fase offensiva, ma i miglioramenti sono stati sensibili anche dietro. Merito dell'arrivo di un leader come Buongiorno, certo. Anche dello stesso Conte, ovvio. Ma anche l'annata che fin qui stanno vivendo i portieri ha contribuito.

Da Meret a Caprile, poco è cambiato

Alex Meret ha cominciato alla grande, tant'è che è anche nella nostra classifica per media-voto è molto in alto, risultando fin qui il migliore estremo difensore del campionato secondo i nostri giudizi. Poi, però, contro la Juventus un problema muscolare l'ha fermato e ha dovuto cedere il testimone a Elia Caprile, che sta facendo altrettanto bene. Ma quand'è che il portiere friulano tornerà in campo e si riprenderà il posto? Le ultime arrivano da Il Mattino.

Le ultime su Meret

Meret sta bene, sta bruciando i tempi e il piano di recupero va avanti proprio nella direzione che era stata prevista dal medico, Raffaele Canonico. Alex torna titolare, molto probabilmente, con l’Empoli, alla ripresa del campionato. L’infortunio lo ha costretto a saltare la convocazione con la Nazionale, ma in questi giorni lavorerà ancora duramente a Castel Volturno al fine di non mancare all'appuntamento per la trasferta in Toscana.