Napoli, Ounas verso il ritorno in Ligue 1: l'OM è convinto di chiudere in prestito con diritto

vedi letture

Potrebbe presto sbloccarsi la trattativa tra Napoli e l’Olympique Marsiglia per Adam Ounas. La formula su cui si lavora - si legge su L'Equipe - è quella del prestito con diritto di riscatto e l'OM è convinto di poter chiudere così, sfruttando il tempo che scorre inesorabile verso la fine del mercato e la voglia dell'algerino di rilanciarsi in Ligue 1. Anche il Torino ha fatto un tentativo per Ounas, ma quest'ultimo preferisce la soluzione francese dopo aver già indossato a quelle latitudini le maglie di Bordeaux e Nizza.