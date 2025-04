Napoli, Politano: "Dobbiamo divertirci e pensare a noi stessi. Scudetto? Ora sei finali"

vedi letture

Dopo il convincente 3-0 contro l'Empoli, che ha visto il Napoli dominare la 32ª giornata di Serie A, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L'attaccante azzurro ha sottolineato l'importanza di ritrovare il divertimento e la spensieratezza: "Il mister e il direttore sportivo Manna ce l'hanno chiesto espressamente, ed è stata questa la chiave della vittoria. Avevamo preparato questo tipo di partita, consapevoli della sua importanza". Politano ha poi aggiunto: "Dobbiamo pensare a noi stessi, siamo una squadra forte che deve continuare con questo atteggiamento e questo tipo di gioco, perché mancano ancora sei partite. Pensiamo a noi e poi vedremo cosa farà l'Inter".

Incalzato sul suo ruolo di trascinatore, già dimostrato nello scudetto di due anni fa, e sulla sua capacità di trasmettere questo spirito ai nuovi arrivati come Scott, Politano ha risposto: "Penso che i ragazzi che sono arrivati lo vedano da soli. Ogni domenica sentono il calore dei nostri tifosi, come quando siamo tornati da Bergamo. Hanno capito subito in che clima sono e penso che anche loro vogliano provare a raggiungere questo obiettivo, che è difficile".

Nonostante la consapevolezza delle difficoltà, Politano non nasconde l'ambizione di lottare fino alla fine: "Si sogna tanto, ma come ho detto, dobbiamo pensare a sabato, fare tre punti e poi, come ho detto, sei partite, sei battaglie, sei finali e poi vedremo".