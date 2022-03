Napoli, Politano: "Troppi punti persi in casa, vietato sbagliare l'approccio"

L'attaccante del Napoli Matteo Politano ha parlato a Dazn prima del match con l'Udinese: "In settimana abbiamo lavorato tanto, c'è capitato di lasciare tanti punti in casa. Dovremo approcciare la partita in modo diverso e cercare di farla nostra a tutti i costi".