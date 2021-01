Napoli, positivo prima della visita di controllo: nuovo stop per Osimhen

vedi letture

Rino Gattuso sperava nell'ok dello staff medico per il ritorno in gruppo di Victor Osimhen, ma le condizioni dell'attaccante nigeriano ieri non sono state neanche verificate. L'attesa visita di controllo al braccio, dopo il ciclo di terapie svolto in una clinica specializzata in Belgio, non c'è stata perché l'ex Lille è stato bloccato dalla positività al Covid al ritorno in città: "La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra", la nota del club che proverà a sfruttare lo stop per ulteriori giorni di terapie inviando qualche attrezzo direttamente a casa Osimhen.

Neanche il tempo dell'annuncio della positività che è a far innervosire il club e Gattuso sono stati alcuni video del giocatore, che ha festeggiato il compleanno e l'anno nuovo in Nigeria, in un party in famiglia senza mascherine e distanziamento. Senza trascurare qualche selfie qua e là in aeroporto con i tifosi, anche quelli senza mascherina. Una superficialità che porterà inevitabilmente ad una multa, al di là dell'effettiva correlazione con la positività. Una brutta notizia per Gattuso che, non solo dovrà fare a meno dell'attaccante chiave del suo 4-2-3-1, ma che resta senza un'idea precisa sui tempi di recupero e sulle condizioni fisiche del giocatore. La Supercoppa del 20 gennaio, che sembrava come tempistica l'obiettivo minimo per Osimhen, da ieri è di nuovo in discussione.