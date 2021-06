Napoli, priorità ad un mediano: identikit tracciato, filtrano i primi profili

In attesa di decifrare il futuro di Koulibaly e Fabian, in un senso o in un altro determinanti per il mercato estivo, il Napoli ha due priorità in questa prima fase. Un terzino sinistro, considerando l'addio di Hysaj (che s'è adattato su quella fascia) ed i soli Mario Rui e Ghoulam (in fase di recupero dall'ennesimo infortunio), ma soprattutto un centrocampista dopo l'addio di Bakayoko. L'identikit è di un giocatore con caratteristiche più che altro difensive, di grande fisicità, prezioso davanti alla difesa per dare equilibrio ad un 4-2-3-1 già molto offensivo.

Il primo nome resta quello di Toma Basic, classe '96 in scadenza di contratto tra un anno col Bordeaux, che aspetta con trepidazione la chiamata del Napoli e che può partire per una cifra appena sotto i 10mln di euro (ma non in prestito con obbligo). Da non scartare la pista Morten Thorsby, autore di una buona stagione con la maglia della Sampdoria e che ha cifre forse leggermente inferiore. L'ultimo nome è quello del nazionale norvegese Sander Berge dello Sheffield, ma in realtà nel mirino dell'area scouting del Napoli e del ds Giuntoli già da quando il Napoli nel 2019 affrontò il Genk in Champions, prima del passaggio agli inglesi per una ventina di milioni. Per lui bisogna spingersi intorno ai 15mln ed il Napoli vuole prima capire se ci sono davvero margini per almeno una cessione eccellente e l'effettivo budget a disposizione.