Napoli-PSG, si tratta per Ruiz e Navas: il portiere potrebbe arrivare in prestito biennale

Napoli e PSG sono arrivate al rettilineo finale: il centrocampista azzurro Fabian Ruiz dovrebbe passare all'ombra della Tour Eiffel per una cifra tra i 25 e i 30 milioni, liberando gli azzurri di un calciatore “ingombrante” a scadenza di contratto. Un affare nato dai contatti tra i due club per Keylor Navas, che entrerà nell’affare Ruiz anche se in modo indiretto. Stando alla Gazzetta dello Sport, De Laurentiis chiede ai francesi di valutare qualche milioncino in più il cartellino dello spagnolo per poi con quel “surplus” pagare l’ingaggio di Navas, che arriverebbe in azzurro in prestito, probabilmente biennale.