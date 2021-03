Napoli, Rrahmani lascia il ritiro del Kosovo e torna in Italia per recuperare dall'infortunio

Amir Rrahmani lascia la Nazionale del Kosovo a causa di un infortunio e fa ritorno a Napoli. Ecco il comunicato della Federazione kosovara in merito alla situazione del difensore azzurro: "Rrahmani è impossibilitato a disputare le tre partite in programma nei prossimi giorni - si legge nella nota pubblicata sui social - Nonostante la sua grande voglia di mettersi in forma e di prendere parte alla partita, il recupero non era possibile e dunque il giocatore tornerà nel suo club per proseguire la guarigione. La Federcalcio kosovara augura ad Amir di tornare in campo il prima possibile e di poter essere a disposizione della Nazionale a cominciare dalle prossime sfide".