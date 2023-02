Napoli, Rrahmani: "Tutti felici per non aver preso gol. Kim e Koulibaly? Fortissimi entrambi"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, parla così a DAZN dopo la vittoria in casa dello Spezia: "Lavoriamo tutta la settimana per non prendere gol e vincere, penso però che la felicità non sia solo di noi difensori ma di tutta la squadra, che ha meritato difendendo a partire dagli attaccanti".

Che stacco Osimhen.

"Sì, ha staccato molto, incredibile perché è arrivato più in alto del portiere con le mani. Forse devi provare a prendere spazio aiutandoti col corpo, da difensore, ma in certe situazioni non puoi fare nulla".

Come comunicate con Kim?

"Parliamo in giapponese, con le mani (scherza, ndr). No, in inglese".

Che cambia tra giocare con lui e Koulibaly?

"Entrambi sono fortissimi. Però dico sempre che puoi essere anche bravo, ma se la squadra va male tu sparisci. Fortunatamente la squadra va...".

Parlate dello Scudetto?

"Sappiamo che la strada è molto lunga e quante partite e punti ancora manchino. Se continuiamo così, giocando con la mentalità giusta, allora sarà molto facile".

Che atmosfera state vivendo?

"Bella. Però è anche difficile, la gente aspetta risultati positivi e vittorie sempre. Non potrà succedere sempre, qualche punto lo perderemo".