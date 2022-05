Napoli, serve un centrale per la prossima stagione: Giuntoli pensa al norvegese Ostigard

vedi letture

In vista della prossima stagione, il Napoli dovrà cercare un difensore di livello per sostituireKostas Manolas, visto che l'acquisto di gennaio, Axel Tuanzebe, tornerà alla base al termine della stagione. Il profilo sul taccuino di Giuntoli è quello di Leo Östigard, centrale norvegese arrivato al Genoa a gennaio in prestito dal Brighton.