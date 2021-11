Napoli, servono alternative sulle fasce: Mandava e Mazraoui le due opzioni

vedi letture

Il Napoli lavora per mettere a disposizione di Luciano Spalletti almeno un paio di rinforzi sulle fasce. L'idea è quella di dare alternative valide ai titolari Di Lorenzo e Mario Rui e gli occhi sono puntati all'estero. Il primo nome è quello di Reinildo Mandava, in scadenza col Lille nel 2022 e che potrebbe arrivare col pagamento di un indennizzo ai francesi decisamente inferiore ai 6 milioni chiesti fino alla scorsa estate. I buoni rapporti tra club potrebbero dare una mano in tal senso. Stessa situazione per Noussair Mazraoui, in scadenza anche lui in estate con l'Ajax e attratti dall'idea di trasferirsi in Serie A. Se ad agosto costava 15 milioni però, senza rinnovo e in vista di gennaio, un indennizzo potrebbe bastare per portarlo al "Maradona". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.