Il Napoli non sfonda: al Penzo regna l'equilibrio, 0-0 con il Venezia al 45'

Segui qui la diretta testuale di Venezia-Napoli su TMW

Termina un primo tempo privo di grandi emozioni al Penzo: il Napoli non ha ancora trovato la la chiave per scardinare la difesa di un Venezia che, con l'arrivo di Nicola (alla prima sulla nuova panchina), sta mostrando una versione nettamente più accorta e meno votata all'attacco. Una vera occasione per Rrahmani, più una mancata da Lucca, mentre i padroni di casa hanno badato al sodo creando un paio di presupposti interessanti in ripartenza.

Le scelte e l'inizio compassato

Allegri lascia fuori sia De Bruyne che Hojlund, puntando su Giovane e McTominay dietro a Lucca. Dal lato opposto Nicola sceglie la via della continuità, almeno per sistema di gioco e interpreti: 3-5-2 con Yeboah-Adams in avanti, ma la squadra ha un atteggiamento decisamente meno spregiudicato rispetto alle gare precedenti. Le due squadre si studiano, aspettando reciprocamente l'errore altrui.

Poche occasioni da entrambi i lati

Ne viene fuori un inizio senza troppe emozioni: da un lato Lucca sbuccia di testa un cross di Giovane, dall'altro Adams pasticcia un po' ma arriva ad un tiro centrale e debole, meno pretenzioso ancora il tentativo di Yeboah dai venti metri. Gli azzurri si affidano molto ai guizzi di un voglioso Giovane, che al 26' non va lontano dallo specchio con un sinistro potente. Ma la prima vera chance arriva poco dopo in una mischia derivante da corner: Haps salva tutto su Rrahmani. Lucca non si accende, anzi: su un fendente di Giovane liscia clamorosamente la deviazione dal cuore dell'area.