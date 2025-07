Napoli, si accelera per Juanlu: il Siviglia vuole fare cassa, gli azzurri offrono 17 milioni

Il Napoli va di corsa. Come Juanlu. Il club campione d’Italia sta rinforzando la propria rosa con Antonio Conte che presto potrebbe accogliere nuovi innesti. La richiesta del tecnico è stata chiara, avere due giocatori di valore per ruolo per avere più ricambi in una stagione in cui dovrà difendere il titolo in campionato ed affrontare un torneo difficile come la nuova Champions League. Il presidente De Laurentiis non si è certamente acquistando non solo De Bruyne ma anche Lucca per il reparto offensivo. In difesa invece si cerca un giocatore affidabile e rapido a cui affidare la corsia di destra insieme ai già presenti Di Lorenzo e Mazzocchi.

E allora dopo un periodo in cui la trattativa ha covato sotto la cenere, ecco rispuntare nuovamente il giocatore del Siviglia. Il club andaluso vuole fare cassa e hanno proposto ai partenopei 20 milioni di euro. La controproposta è stata di circa 17 milioni di euro, bonus inclusi, per un giocatore che percepisce 600mila euro a stagione con un contratto in scadenza nel 2026.

Come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, gli azzurri sono tornati a spingere per il difensore e non è escluso che nelle prossime giornate possa esserci l’accelerazione definitiva. Per dare a mister Antonio Conte una nuova alternativa per la fascia destra.