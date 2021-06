Napoli, Spalletti si tiene stretto Ounas: il tecnico mette il veto sulla cessione

Luciano Spalletti punta su Adam Ounas. Secondo quanto riferito da Sky, il nuovo allenatore del Napoli avrebbe messo il veto sulla cessione dell’esterno offensivo, protagonista in prestito a Crotone nell’ultima stagione. Nonostante le richieste, dal Torino in Serie A e dall’ambizioso Monza in B, Spalletti vuole tenerlo in rosa perché lo considera un’arma importante da potersi giocare a gara in corso.