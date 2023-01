Napoli, Spalletti su Allegri: "Non ho nessun problema con lui, forse lui lo ha con me..."

vedi letture

Dopo le parole alla vigilia, Luciano Spalletti ai microfoni di DAZN è tornato a parlare dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. "Lo conosco abbastanza bene, non devo scoprire niente, io non ho nessun problema con Allegri forse lui ha qualcosa con me".