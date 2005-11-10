Juve Next Gen, Di Biase va a giocare in Inghilterra: l'attaccante va al Crawley Town
Un giovane della Juventus è pronto a tuffarsi in un'esperienza inglese. Si tratta di Gianmarco Di Biase, attaccante passato nelle ultime ore al Crawley Town. Di seguito la nota ufficiale del club bianconero: "Nuova avventura alle porte per Gianmarco Di Biase: l’attaccante classe 2005 si trasferisce a titolo definitivo al Crawley Town, club inglese che milita in League Two.
Arrivato alla Juventus nel gennaio 2023, Di Biase ha vissuto diverse tappe nel suo percorso di crescita. Dopo l'esperienza nella Primavera bianconera e il prestito alla Pergolettese, nell'ultima stagione l'attaccante ha vestito la maglia del Bra, collezionando 14 presenze e realizzando 2 gol.
Ora per lui si aprono le porte del calcio inglese con il passaggio al Crawley Town.
In bocca al lupo per il tuo futuro, Gianmarco!".