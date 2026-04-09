Napoli, Spinazzola in scadenza e ai saluti. Sul laterale piombano Juventus e Milan
Il futuro di Leonardo Spinazzola appare sempre più lontano da Napoli. Con il contratto in scadenza il prossimo giugno, le speranze di vedere l'esterno ancora in maglia azzurra si affievoliscono giorno dopo giorno e secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss la società di Aurelio De Laurentiis non avrebbe ancora mosso passi concreti né tantomeno fornito garanzie al giocatore circa un possibile rinnovo.
Questa situazione di stallo ha inevitabilmente acceso i radar delle grandi concorrenti, pronte ad approfittare dell'opportunità a parametro zero. Il Milan si sarebbe mosso con decisione, manifestando un interesse che dura ormai da tempo. Per convincere il laterale azzurro, il club di via Aldo Rossi avrebbe messo sul piatto una proposta contrattuale piuttosto allettante: un biennale a cifre importanti.
Non resta a guardare la Juventus, che starebbe valutando seriamente la possibilità di riportare Spinazzola a Torino. Per il giocatore si tratterebbe di un suggestivo "ritorno a casa", un'opzione che i bianconeri tengono calda per rinforzare le corsie esterne con un usato sicuro che conosce già perfettamente l'ambiente della Continassa.