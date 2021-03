Napoli, spinta messicana per la Champions: a Roma un'arma letale dalla panchina

Dopo due giorni di riposo per recuperare dallo sforzo di Milano, riapre quest'oggi il centro tecnico di Castel Volturno per la ripresa della preparazione che aprirà un'altra settimana tipo. Col recupero di diversi infortunati e la crescita di condizione di diversi elementi, il Napoli di Rino Gattuso è riuscito ad alzare il livello delle proprie prestazioni ed ora potrà sfruttare la settimana di lavoro per arrivare ancora meglio ad un'altra sfida cruciale, lo scontro diretto contro la Roma che invece dovrà gestire lo sforzo dell'Europa League nella trasferta di giovedì contro lo Shakhtar e non a caso dalla capitale non hanno digerito lo spostamento di Juve-Napoli.

La settimana di allenamento permetterà a Gattuso di valutare la crescita di condizione di Osimhen e Mertens, entrambi finora senza i 90 minuti nelle gambe, per poi prendere una decisione su chi lanciare dal primo minuto, dell'ex Manolas ma soprattutto di recuperare al meglio Hirving Lozano. In gruppo già la scorsa settimana, il messicano è stato escluso dai convocati per il Milan proprio per evitare rischi e permettergli di recuperare pienamente dall'infortunio muscolare. Difficilmente partirà dall'inizio, considerando anche il momento positivo di Politano, ma il messicano potrà rappresentare - per caratteristiche - un'arma letale nella seconda parte della gara per sfruttare nel caso eventualmente anche il calo fisiologico della Roma con due gare in più nelle gambe e soprattutto i pochi giorni per recuperare.