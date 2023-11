Napoli sul mercato degli svincolati? Tre terzini nel mirino, ma occhio alla soluzione interna

vedi letture

Il Napoli si interroga sull'opportunità di attingere al mercato degli svincolati per ovviare all'assenza, piuttosto lunga, di Mario Rui. I nomi fatti dal Corriere dello Sport sono quelli di Marvin Pattenhardt, 31 anni ex Hertha Berlino, di Nico schulz, 30 anni ex Dortmund e di Danny Rose, 33 anni e reduce dall'avventura al Watford.

Nel caso in cui i 3 non dovessero convincere fino in fondo, l'idea del Napoli è quella di sfruttare le risorse presenti in rosa: potrebbe trovare così più spazio Alessandro Zanoli, con Di Lorenzo che potrebbe essere adattato in precise circostanze sulla corsia sinistra. Oppure decentrare i mancini Juna Jesus e Natan, entrambi già adattati a terzini nel corso delle rispettive carriere.