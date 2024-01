Napoli, terza seduta in Arabia Saudita: Cajuste ok, a parte Demme e Olivera

Terzo giorno di allenamenti per il Napoli a Riyad, in Arabia Saudita, in vista della sfida di domani sera alle ore 20 contro la Fiorentina. Come anticipato da Walter Mazzarri in conferenza stampa ha recuperato Cajuste dal problema muscolare dei giorni scorsi, mentre restano a lavorare a parte due giocatori di movimento.

Questo il report del Napoli da Riyad: "Terzo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. Seduta serale per gli azzurri che preparano la semifinale della EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina in programma allo "Al-Awwal Park Stadium" domani alle ore 20 italiane (22 locali).

La squadra ha iniziato la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico tattico e partitina finale. Lavoro personalizzato sul campo per Demme e Olivera".