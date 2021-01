Napoli, thriller Osimhen. Possibile interessamento di nervi e legamenti alla spalla infortunata

Oltre che per la positività al Covid dopo il capodanno trascorso in Nigeria il momento di Victor Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli. Anche e sopratutto per l'infortunio alla spalla rimediato in autunno e ancora non superato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, pare che il problema non sia solo traumatico ma che ci sia anche l'interessamento dei nervi e dei legamenti che gli impedisce di muovere bene il braccio e la mano destra. Una situazione che, dunque, rischia di tenere fuori dai campi di gioco l'acquisto più pagato della storia del Napoli per settimane se non addirittura mesi.