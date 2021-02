Napoli, un film già visto: errori individuali e tiro al bersaglio senza segnare

vedi letture

Prosegue il momento nerissimo per Rino Gattuso. Il Napoli rimedia un'altra sconfitta, la settima in campionato, buttando via un'altra occasione per agganciare il quarto posto Champions della Roma - ko contro la Juventus - e vanificando una buona prova con due errori individuali gravissimi ed i soliti limiti di realizzazione a cui si aggiungono anche due legni ed un Perin in stato di grazia.

La sconfitta fotografa alla perfezione la stagione del Napoli, facendosi gol da solo nonostante una gara nell'altra metà campo, sprecando di tutto sotto porta e collezionando l'ennesimo infortunio (problema alla caviglia per Manolas), dopo la positività di Koulibaly. Pronti via gli azzurri sembrano avere in pieno controllo la gara, ma prima una palla persa in uscita da Maksimovic e poi un mancato fuorigioco di Mario Rui - non allineato nonostante non sia neanche coinvolto nell'azione del raddoppio - confezionano due gol all'ex Pandev. Due errori individuali che mettono in salita la gara dei compagni che non trovano il gol prima del 45' (12 tiri a 2), ma neanche ad inizio ripresa nonostante un tiro al bersaglio che ricorda le gare perse allo stesso modo con Sassuolo e Spezia.

Il gol di Politano arriva nel finale, ma nonostante questo Elmas ha comunque la chance per il pari ed il mancato rigore sul contatto finale in area su Mario Rui serve solo ad aumentare rabbia e negatività di una squadra ridotta ai minimi termini da infortuni e Covid e che non vede la luce in fondo al tunnel. Nel post-partita Gattuso, consapevole del momento e della gara generosissima dei suoi, prova a rincuorare la squadra in vista della sfida di mercoledì con l'Atalanta: "Brucia farsi gol da soli, ma complimenti alla squadra per quello che ha fatto. Spesso costruiamo tanto e non riusciamo a realizzare, non è la prima volta. Ci sta, si gioca ogni tre giorni - ha proseguito il tecnico - e non ci si allena più, non c'è tempo per preparare le gare, c'è stanchezza e quando vuoi giocare qualche errore capita".