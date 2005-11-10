Napoli, valorizzare De Bruyne-Hojlund e ritrovare gli infortunati: la lunga sosta di Allegri

Le ultime da Castel Volturno nel pieno della sosta per le nazionali: il punto sul lavoro di Allegri

Non solo il nono posto ed i sette punti raccolti in cinque partite. L'inizio del Napoli di Allegri finora non ha convinto principalmente per idee e qualità di gioco, proponendo lunghe fasi di passività ed un baricentro sempre poco coraggioso che non ha certo aiutato la fase difensiva (15° per tiri subiti), ma che intanto ha sicuramente penalizzato la squadra a livello offensivo: solo 7 gol fatti, mai così pochi nell'era ADL, ed una difficoltà ricorrente a risultare pericolosi (13° per xG, 11° per media di tiri a partita e 13° per media tiri in porta) e mettere i giocatori più qualitativi in condizione di poter far male. Da qui dovrà ripartire il lavoro di Allegri per proporre un Napoli diverso.

De Bruyne dominante e Hojlund a segno in nazionale

"E' lo stesso che gioca nel Napoli?" si sono chiesti in tanti vedendo Kevin De Bruyne giganteggiare contro l'Italia. E' bastato un contesto offensivo, stazionando nella metà campo offensivo, per esaltare le doti di visione e di passatore del belga (che ha festeggiato anche i 300 assist in carriera) che trova sempre tanti giocatori davanti la linea del pallone e tanti scarichi per poter verticalizzare. A differenza del contesto partenopeo, talvolta partendo da troppo lontano e con pochi giocatori ad accompagnare la manovra. Stesse problematiche di Rasmus Hojlund, 16 tocchi in area di rigore in tutto il campionato (appena 2 a Firenze), a meno della metà di tutti gli attaccanti delle big e subito a segno invece in nazionale. Da quest'asse (0 palloni scambiati a Firenze), passa la risalita del Napoli.

Allegri ed il recupero degli infortunati

La lunga sosta permetterà di ritrovare anche elementi importanti dell'organico o di portare in condizione chi è rientrato da poco. A partire da Scott McTominay che per ora lavora in palestra in attesa di ritrovare i compagni. In questi giorni hanno proseguito il loro percorso di recupero Alisson Santos, Alex Meret e Luca Marianucci, così come Anguissa che potrebbe sfruttare queste settimane per saltare al massimo il match col Frosinone prima di riaggregarsi ai compagni. Dovrebbe esserci subito invece Leonardo Spinazzola, fermato da un affaticamento a Firenze. La sosta però non aiuterà solo i giocatori reduci da infortunio, ma anche chi come David Neres o Benoît Badiashile cerca la forma migliore. In questo senso si lavora anche a delle amichevoli a porte chiuse.