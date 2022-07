Napoli, valutazione approfondita su Dybala: ma De Laurentiis non ha voluto affondare

Il Corriere della Sera, nel suo approfondimento sul futuro di Paulo Dybala, tira in ballo anche il Napoli come possibilità (remota) per il futuro della Joya. Nel pezzo si legge di come il club di Aurelio De Laurentiis abbia fatto una valutazione seria ed approfondita in questi giorni sui numeri e i potenziali ricavi dell'operazione, salvo poi decidere di non affondare il colpo. Come vi abbiamo raccontato, oltre all'Inter e alle attenzioni di Roma e Milan, sull'argentino si è mosso anche l'Olympique Marsiglia di Tudor.