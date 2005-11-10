Napoli, il video dell'arrivo dei tifosi a Venezia: "Noi vogliamo l'alta marea"

Manca sempre meno al fischio di inizio della sfida tra Venezia e Napoli, match che aprirà il sabato della 7^ giornata del campionato italiano di Serie A in programma al Penzo a partire dalle ore 15:00. Debutto in panchina per Davide Nicola, che avrà il compito di cancellare il segno zero alla voce punti della squadra veneta contro un Napoli di Allegri deluso dal ko rimediato in Champions League al Villarreal ma reduce da una convincente vittoria contro il Frosinone nell'ultima di campionato.

Nel frattempo i tifosi azzurri sono arrivati a Venezia e non senza qualche polemica. Come mostrato dal video raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, un nutrito gruppetto di supporters partenopei ha sfilato per i corridoi della stazione di Santa Lucia al grido di "Noi vogliamo l'alta marea" e "Dove sono i nostri nemici?". Nonostante i cori provocatori, però, la situazione è rimasta tranquilla senza degenerare in tensioni o tafferugli.