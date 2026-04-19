TMW Nicolussi Caviglia, stop ai prestiti: presto il riscatto del Parma, incassa anche la Juve

Hans Nicolussi Caviglia firmerà presto un contratto col Parma fino al 30 giugno 2030. Sbarcato in Emilia a gennaio, il centrocampista aostano dopo una prima parte di stagione alla Fiorentina nell'ultima finestra di calciomercato ha vissuto l'ennesimo trasferimento a titolo temporaneo. Nell'accordo tra Parma e Venezia c'era però un obbligo di riscatto condizionato, legato a una salvezza che dopo il successo di ieri della squadra di Cuesta in quel di Udine è praticamente raggiunta. La società lagunare incasserà dalla cessione del centrocampista classe 2000 sei milioni di euro e poi, in base ai precedenti accordi con la Juventus, dirotterà il 10% della cifra alla società bianconera: 600mila euro.

Dopo una prima parte di stagione alla Fiorentina con più ombre che luci, Nicolussi Caviglia è sbarcato a Parma il 29 gennaio. S'è trattato di ritorno quattro anni e mezzo dopo la sua prima avventura nella società ducale che iniziò in panchina e si concluse con la rottura del legamento crociato. Un'annata, quella 2020/21, con due sole presenze. "Ma oggi sono un giocatore totalmente diverso rispetto a quello di 5-6 anni fa, allora ero molto giovane ed ero quasi più una mezz’ala e un trequartista - disse il calciatore in sede di presentazione a fine gennaio -. Poi sono maturato, anche fisicamente, mi sono irrobustito. Mi sono un po’ trasformato in un giocatore più duttile, più davanti alla difesa, un centrocampista centrale. Quindi anche le caratteristiche si sono evolute, mantenendo però quelle che avevo prima, come il tiro da fuori e altre caratteristiche più offensive. Mi piace un ruolo di costruzione del gioco, anche di interdizione e di lettura. Però ho imparato che quando sei nella metà campo avversaria poi un centrocampista deve essere capace di arrivare nelle zone a ridosso dell’area e deve saper calciare in porta. Se non è con l’inserimento vero e proprio, magari anche con altre soluzioni come tiri dal limite, combinazione, soluzioni in più che possono far comodo”.

Allora Nicolussi Caviglia era ancora di proprietà della Juventus. Il club bianconero prima di cederlo a titolo definitivo lo spedì in prestito in quattro club diversi: Perugia, Parma, Sudtirol e Salernitana. Poi il passaggio al Venezia per la stagione 2024/25, un trasferimento diventato permanente durante la stagione per circa quattro milioni più, appunto, la percentuale sulla futura rivendita.

La scorsa estate col Venezia in Serie B ecco un altro prestito, il passaggio in quella Fiorentina che a gennaio ha interrotto l'accordo per favorire il suo passaggio al Parma. Un altro trasferimento a titolo temporaneo, ma con acquisto del cartellino vincolato alla salvezza. E adesso ci siamo: per il centrocampista che a giugno compirà 26 anni pronto un contratto per le prossime quattro stagioni.