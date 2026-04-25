TMW Il Parma è salvo, scatta l'obbligo per Nicolussi-Caviglia: al Venezia andranno 6 milioni

Nesta Elphege regala al Parma tre punti che valgono la salvezza matematica. Con l'1-0 ottenuto al Tardini, la squadra di Carlos Cuesta ha piegato il Pisa e ha conquistato gli ultimi punti che servivano per ottenere la certezza di permanenza in Serie A.

Una salvezza che avrà conseguenze anche sul mercato visto che ha fatto scattare l'obbligo di riscatto per il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia. La società ducale ha strappato nello scorso mercato invernale il classe 2000 al Venezia, dopo sei mesi poco fortunati con la Fiorentina. Hans Nicolussi Caviglia si è unito alla compagine di Carlos Cuesta in prestito gratuito con obbligo di riscatto a 6 milioni di euro.

Diventato titolare quasi inamovibile del Parma, Hans Nicolussi Caviglia in poco più di due mesi è sceso in campo per 11 volte realizzando anche due assist nelle vittorie contro Bologna ed Hellas Verona.