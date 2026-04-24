Parma, Nicolussi Caviglia: "Da Cuesta richieste molto concrete, da altri allenatori meno"

Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista del Parma, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali di Lega Serie A: "In questa seconda metà della stagione cerco continuità, di fare belle prestazioni e aiutare sicuramente la squadra verso un obiettivo concreto che abbiamo tutti insieme e che stiamo pian piano cercando di raggiungere".

Cosa significa per lei giocare da regista a centrocampo?

"Essere registi credo sia un ruolo in una posizione del campo fantastica perché devi saper fare un po' tutto, saper attaccare, saper difendere ed è questo che mi piace. Ovviamente il regista ognuno lo interpreta a modo suo, ma deve avere delle caratteristiche, magari di dettare i tempi e di far girare la squadra. E credo che l'importante sia comunque cercare anche di giocare il più possibile in avanti, in verticale, per poter creare delle azioni offensive".

Che rapporto ha con il suo allenatore Cuesta?

"Molto positivo. Sono qui da poche settimane, però ho già potuto avere dei confronti sia con lui che con il suo staff. Essendo molto giovane, ha molto entusiasmo e in campo ci comunica sicuramente questo. Ha anche delle richieste molto specifiche, soprattutto per il mio ruolo, e credo che possa imparare molto e migliorare molto. Sono contento che le sue richieste siano molto anche concrete perché altri allenatori hanno dei concetti magari più complessi e questi concetti invece che sto imparando qua sono concetti sulle seconde palle o sul vincere i duelli che alla fine sono delle cose che durante la partita sono troppo importanti per poi far pendere l'ago della bilancia dalla tua parte".