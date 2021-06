Niente Zurigo per Lulic: salta la firma e ora si ritrova ancora senza squadra

Senad Lulic doveva tornare in Svizzera per concludere la carriera con la maglia dello Zurigo ma a un passo dalla firma, tutto si è complicato e ora l'ex capitano della Lazio è senza squadra. Il club svizzero sta vivendo un periodo complesso e anche l'allenatore Rizzo ha lasciato la società. Lulic però non si scoraggia e a 35 anni non ha nessuna intenzione di smettere col calcio e dunque aspetterà di ricevere l'offerta giusta per continuare a giocare dopo l'addio ai biancocelesti. A riportarlo è l'edizione online del Corriere dello Sport.