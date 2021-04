"Non ci sono giustificazioni per questo ko". Rivedi le parole di Cosmi sulla prova del Crotone

Commento amaro di Serse Cosmi, tecnico del Crotone, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in rimonta per 3-2 subita contro lo Spezia. "E' un peccato sprecare tutto il lavoro che fai durante la settimana, la prestazione è sempre positiva. Riusciamo a fare gol con facilità però poi ne prendiamo, oggi non ci sono giustificazioni perché potevi dare speranza in questo finale. Il pareggio era già penalizzante ma perderla è allucinante".

