Non solo Bellanova. Tra le idee dell'Atalanta per la fascia c'è anche lo svincolato Cuadrado

Ancora Atalanta attivissima sul mercato in questi dieci giorni finale di trattative: la Dea rischia di perdere sia Lookman che Koopmeiners ma non vuole farsi trovare impreparata e l'intenzione dei Percassi è accontentare il tecnico Gasperini il più possibile con ulteriori colpi.

In questo senso, l'Atalanta sta trattando con il Torino per portare a Bergamo Raoul Bellanova, per cui Cairo chiede 25 milioni, riferisce Repubblica. Il nazionale azzurro ha vestito la maglia nerazzurra nel 2019-20, senza però riuscire a trovare grande spazio. L'annata al Torino ha fatto esplodere definitivamente il giocatore, che ora è diventato uno degli esterni più ambiti d'Italia.

Inoltre, con la trattativa per Wesley momentaneamente in stand-by a causa della richiesta del Flamengo di aspettare per poterlo schierare nei prossimi impegni, secondo Sky Sport oltre a Bellanova l'altro nome valutato nelle ultime ore è quello di Juan Cuadrado, rimasto svincolato dopo l'esperienza di un anno con l'Inter.