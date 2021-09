Non solo Dybala. Juve, altri sei rinnovi da perfezionare: da De Sciglio a Bernardeschi

Non è soltanto il rinnovo di Paulo Dybala a tenere banco in casa Juventus. Formalmente - evidenzia oggi Tuttosport - ci sono altri sei giocatori che andranno in scadenza nel 2022. Appaiono tracciate le strade per Federico Chiesa, per il quale è previsto un obbligo di riscatto condizionato dalle presenze (un tecnicismo, la sua permanenza è certa), e per Alvaro Morata, per il quale è stato stabilito un diritto di riscatto da 35 milioni, da aggiungere ai 20 già spesi per il prestito. Già definito il prolungamento fino al 2023 di Cuadrado: in questo caso manca soltanto l'annuncio.

Ci sarà invece da trattare con De Sciglio, Bernardeschi e Perin: tre situazioni che andranno definite in base soprattutto al rendimento di questi mesi. Visto il contesto generale - chiosa il quotidiano - gli eventuali rinnovi potrebbero essere siglati con ingaggi ritoccati verso il basso rispetto a quelli attuali.