Non solo il Cagliari, anche la Real Sociedad ha messo gli occhi su Dalbert dell'Inter

Non solo il Cagliari, anche la Real Sociedad segue con interesse la situazione di Dalbert Henrique, nuovamente in uscita dall'Inter dopo il prestito al Rennes. L'esterno brasiliano piace agli spagnoli e la speranza della dirigenza nerazzurra è che non si ripeta un caso Radu, sedotto e poi abbandonato proprio dal club di San Sebastian. Lo riporta il quotidiano Tuttosport.