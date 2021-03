Non solo Juve: lo United non molla Ousmane Dembelé dopo il tentativo dei mesi scorsi

Non solo la Juventus, sulle tracce di Ousmane Dembelé c'è anche (o meglio, ancora) il Manchester United. Come riporta il quotidiano spagnolo Sport, i Red Devils non avrebbero infatti mai mollato la presa con l'entourage dell'attaccante francese, del quale il Barcellona valuta la cessione in estate visto il rendimento al di sotto delle aspettative e, soprattutto, della spesa investita (105 milioni di euro più bonus).

Lo United, lo ricordiamo, aveva già sfiorato il colpo Dembelé durante la scorsa estate, riprovandoci poi pure a gennaio.