TMW Non solo Lautaro: l'Inter a Como non avrà a disposizione neanche Bisseck

Non solo Lautaro Martinez. L'Inter che domenica sera sarà di scena a Como non avrà a disposizione neanche Yann Bisseck, difensore che si era fermato dopo la gara pareggiata contro la Fiorentina.

Lo staff nerazzurro sta effettuando valutazioni quotidiane sulle condizioni del tedesco, che però non recupererà in tempo per la trasferta del Sinigaglia. L'obiettivo, dalle ultime raccolte, è quello di recuperarlo per la successiva sfida di campionato a San Siro contro il Cagliari.

Per quanto riguarda Lautaro Martinez, invece, il rientro potrebbe avvenire non prima di fine aprile: l'obiettivo è puntato sulla gara del 26 contro il Torino, con l'argentino che così salterebbe oltre alla gara col Como anche quella col Cagliari ed il ritorno delle semifinali di Coppa Italia ancora contro la squadra di Cesc Fabregas. Questo la nota dell'Inter sull'infortunio del suo capitano: "Lautaro Martinez si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La situazione dell'attaccante argentino sarà rivalutata nei prossimi giorni".