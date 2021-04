Non solo Locatelli: la Juventus continua a sognare Aouar del Lione in mediana

Non solo Manuel Locatelli del Sassuolo, primo obiettivo per la linea mediana della Juventus in vista dell'estate che verrà. Scrive la versione online della Gazzetta che oltre a un regista, la Juve potrebbe prendere anche una mezzala: il nome e la suggestione più calda resta quello di Houssem Aouar dell'Olympique Lione ma molto dipenderà anche dalla certezza di disputare la prossima Champions e dalle operazioni in uscita che si riusciranno a portare a termine.