Non soltanto l’addio al Papu: tutti gli affari dell’Atalanta nel mercato invernale

vedi letture

Tanto attorno al Papu, ma non tutto. La cessione di Alejandro Gomez al Siviglia, per 5,5 milioni di euro più bonus, ha senza dubbio definito il mercato dell’Atalanta, che all’improvviso riparte senza il proprio capitano. Un’operazione non programmata, che nasce dal campo e dalla litigata con Gasperini, conclusa alla fine con un discreto incasso, ma non dettata da logiche economiche. E neanche la più redditizia: sotto questo profilo, infatti, ecco il trasferimento di Amad Diall al Manchester United, in verità programmato sin dall’estate e divenuto concreto solo in questa sessione per il raggiungimento della maggiore età. La Dea l’avrebbe trattenuto volentieri sino al termine della stagione, ma così non è stato.

Rivoluzione sulle fasce. Detto del Papu, l’Atalanta non è stata certo a guardare e ha movimentato anche le corsie esterne. Salutano in un solo colpo tre rinforzi estivi: Piccini, Depaoli e Mojica, tutti tornati alla base dopo la risoluzione anticipata del prestito e non aver convinto Gasp a puntare su di loro. Così, ecco un nuovo investimento dal Belgio, nelle intenzioni della società sulle orme di Castagne: 11 milioni al Genk per Joakim Maehle. All’ultimo, ecco il rinforzo in mediana: dentro Viktor Kovalenko, ucraino prelevato dallo Shakhtar Donetsk anticipando i tempi rispetto al contratto in scadenza a fine stagione. Conoscendo Gasp, ci vorrà un po’ di tempo per inserirlo negli schemi. Ma l’Atalanta s’è fatta trovare pronta e senza grossi dubbi è stata una protagonista del mercato.

Le operazioni in entrata

Joakim Maehle (D) (Genk) DEF

Viktor Kovalenko (C) (Shakhtar Donetsk) DEF

Le operazioni in uscita

Khadim Ndiaye (P) (Vis Pesaro) PRE

Alejandro Gomez (A) (Sevilla) DEF

Fabio Depaoli (C) (Sampdoria) FP

Cristiano Piccini (D) (Valencia) FP

Marco Tumminello (A) (Spal) PRE

Johan Mojica (C) (Girona) FP

Lorenzo Peli (A) (Como) PRE

Amad Diallo (A) (Manchester United) FP

Marco Carnesecchi (P) (Cremonese) PRE