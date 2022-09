Nota del Milan: "La decisione della UEFA testimonia la validità strategica dell'operato del club"

vedi letture

Il Milan ha rilasciato ai media un commento ufficiale in merito alle decisioni odierne assunte dalla UEFA sul tema FFP: "La decisione del Club Financial Control Body della UEFA testimonia la validità della visione strategica che guida l’operato del nostro Club. Proseguiremo con fiducia nel percorso virtuoso verso la sostenibilità finanziaria, in linea con le indicazioni del FFP, impegnandoci con disciplina e costanza per raggiungere il perfetto equilibrio e la sinergia tra risultati sportivi e finanziari: un obiettivo che tutto il mondo del calcio dovrebbe continuare a ricercare".