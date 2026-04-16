Notte fonda per il Bologna: Ravaglia prende un altro gol sul suo palo e l'Aston Villa fa il 3-0
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Tris dell'Aston Villa contro il Bologna. Altra bella azione corale degli inglesi, che portano Morgan Rogers al tiro dal vertice sinistro dell'area e lo vedono stavolta gonfiare la rete facendosi perdonare il rigore sbagliato. Anche in questo caso Ravaglia non è esente da colpe, visto che pure questo gol è arrivato sul suo palo. Aston Villa-Bologna 3-0 al 39'.
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