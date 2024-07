Ufficiale Nuovo innesto in porta per il Torino. Dallo Spezia arriva Plaia: contratto depositato

Nuovo innesto in porta per il Torino. Il giovane Francesco Plaia, estremo difensore classe 2006 di proprietà dello Spezia, è da oggi un nuovo calciatore della squadra granata. In attesa dei relativi comunicati, intanto l'ufficialità arriva dai canali della Lega Calcio, presso cui è stato depositato il contratto. Nei giorni scorsi Plaia non è partito con lo Spezia per il ritiro estivo.

Rimanendo in casa Torino, nel frattempo, stamani primo allenamento a Pinzolo con la maglia granata per Che Adams. L'attaccante scozzese, il nuovo volto per l'attacco arrivato dal mercato negli ultimi giorni, ha infatti raggiunto i compagni di squadra in ritiro nella tarda serata di ieri dopo aver risolto le pratiche burocratiche in patria. Classe 1996, Adams ha firmato un contratto triennale, da svincolato, che gli garantirà oltre 2 milioni di euro netti a stagione. "Ciao Torino! Sono così eccitato per il prossimo capitolo e non vedo l'ora di cominciare nella mia nuova casa. Andiamo!", aveva detto lo stesso calciatore sui social nella giornata di martedì scorso dopo l'annuncio ufficiale da parte del Torino. Adesso, è tempo del primo allenamento agli ordini di mister Vanoli.