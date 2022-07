Nuovo San Siro, il progetto sarà su 98mila metri quadrati e non su 140. Addio alla torre

Il progetto del Nuovo San Siro cambia. Lo scrive il Corriere della Sera edizione Milano, spiegando che con l'indice volumetrico ridotto allo 0.35, imposto dal PGT, il progetto si dovrà articolare su 98mila metri quadrati e non più sugli iniziali 140mila, seppure i costi del finanziamento - 1.2 miliardi di euro - restino invariati. I costi dei materiali sarebbero aumentati vertiginosamente e nel progetto che i club consegneranno entro la fine di agosto non si saranno più la torre, mostrata nel rendering, e una parte degli uffici. Restano al loro posto invece il centro commerciale e la zona entertainment nella parte interrata della collinetta.

Una bozza del progetto verrà presentata la prossima settimana a Palazzo Marino, che potrà poi presentare i propri rilievi. Milan e Inter, in seguito, in pochi giorni dovranno presentare il dossier alla Commissione Nazionale Dibattito Pubblico e a quel punto il progetto verrà reso pubblico, così come il calendario degli incontri, che verranno coordinati da Andrea Pillon, che avranno luogo da metà settembre fino a fine ottobre. Lo stesso Pillon dovrà poi redigere una relazione in trenta giorni e presentarla a Comune e ai due club. Infine, se tutto andrà per il meglio, ci sarà il passaggio in Giunta o in Consiglio Comunale, possibilmente entro la fine del 2022. Sempre nel pezzo del Corriere della Sera viene analizzato il possibile trasferimento del progetto a Sesto San Giovanni, che per i club al momento è 'un'idea in stand-by ma non archiviata'.