Oggi Bayern-Napoli, esauriti i biglietti dell'Allianz Arena: 10.000 spettatori, distanziati e vaccinati

Il Napoli quest'oggi sarà ospite all'Allianz Arena per il suo terzo test estivo ed il Bayern Monaco ha già comunicato che i biglietti messi a disposizione sono sold-out. A causa delle restrizioni anti-Covid e quindi del distanziamento, la partita si svolgerà davanti a 10.000 spettatori (vaccinati) che si sono già assicurati il biglietto per l'ultimo test prima dell'esordio venerdì in Coppa di Germania. Lo riporta tuttonapoli.net.