Oggi Milan in campo contro la Primavera: le ultime su Romagnoli, Florenzi e Ibrahimovic

Dopo il match di ieri col Bologna, oggi il Milan ha svolto a Milanello una partitella di allenamento contro la squadra Primavera. Domani il gruppo avrà un giorno di riposo. Dopo il testa contro testa di ieri sera con Medel del Bologna, per Zlatan Ibrahimovic sono serviti 4 punti di sutura, mentre Alessio Romagnoli ha svolto lavoro personalizzato. Confermata per domani a Roma l'operazione per Florenzi.