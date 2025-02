Oggi solo cure per Kyle Walker. Il Milan monitora l'esterno inglese in vista del Torino

Sono da monitorare in casa Milan le condizioni di Kyle Walker, col terzino rossonero non al 100%, anche se - sottolinea Milannenews.it - non c'è stato bisogno di esami strumentali. L'inglese non è al meglio dopo Milan-Feyenoord e oggi a Milanello non si è allenato in gruppo, ma ha svolto solo delle cure. Domani le condizioni del terzino inglese verranno monitorate nuovamente per capre se potrà o meno essere convocato per la trasferta di sabato sul campo del Torino.

Le parole di Walker dopo Milan-Feyenoord 1-1: "È un momento difficile, certo. Per come stavamo controllando la partita nel primo tempo e all'inizio del secondo c'era una sola squadra in campo. Poi l'arbitro ha preso la sua decisione e la partita è cambiata. Theo è stato espulso, poi non so se Theo abbia simulato. Per me non l'ha fatto, c'è stato un contatto. Però non l'ho ancora rivisto in tv".

Intanto, attraverso i canali social ufficiali del Milan, Christian Pulisic ha voluto fare chiarezza su alcune voci delle ultime ore secondo cui il giocatore americano avrebbe avuto un litigio con il tecnico rossonero Sergio Conceiçao: "Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi", si legge nel post pubblicato su X dal club rossonero.